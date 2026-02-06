 Aller au contenu principal
Les actifs des ETF d'actions à effet de levier chutent fortement, ce qui suscite des inquiétudes quant à la volatilité
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fonds mondiaux négociés en bourse qui utilisent l'effet de levier pour amplifier les rendements ont enregistré une forte baisse de leurs actifs ce mois-ci, ce qui fait craindre que les transactions visant à réduire l'exposition en cas de baisse des marchés n'exacerbent la chute de ces derniers.

Selon les données de LSEG Lipper, les actifs gérés par 616 ETF d'actions à effet de levier ont chuté de 7,2 % jusqu'à présent en février, pour atteindre 146,7 milliards de dollars à la date de jeudi. Cette baisse fait écho au début de l'année 2025, lorsque leurs actifs nets ont chuté de 17,2 % au cours du premier trimestre.

Les ETF d'actions à effet de levier utilisent des produits dérivés tels que des options et des swaps pour amplifier les mouvements quotidiens et rééquilibrer les positions à la fin de chaque session. Lors de fortes baisses, la chute des valeurs de marché peut obliger les fonds à réduire leur exposition, ce qui accentue la pression à la vente et amplifie la volatilité.

Selon les analystes, les ETF à effet de levier ont intensifié le récent repli de Wall Street, prolongeant celui de l'année dernière, lorsqu'ils ont été contraints de vendre des milliards de dollars d'actions après les menaces de tarifs douaniers du président Donald Trump.

Malgré les risques, l'intérêt des particuliers continue de croître. Les données de Morningstar montrent qu'un nombre record de 228 ETF d'actions à effet de levier ont été lancés aux États-Unis l'année dernière, soit plus de cinq fois le nombre introduit en 2024.

Valeurs associées

NASDAQ Composite
22 901,48 Pts Index Ex +1,60%
S&P 500 INDEX
6 901,04 Pts CBOE +1,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

