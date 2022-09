Les actifs de Lombard Odier reculent de 13% au premier semestre 2022

(NEWSManagers.com) - Lombard Odier a publié des actifs sous gestion en recul de 13% sur le premier semestre à 310 milliards de francs suisses. Le groupe rappelle dans un communiqué que l'environnement sur la période a été "difficile" et les marchés volatils , ce qui a provoqué d’importantes corrections des valorisations des actifs. Il assure cependant avoir enregistré des apports nets de fonds au sein de Clientèle Privée et de LOIM "importants" au premier semestre 2022.

« En période de marchés turbulents, la solidité de notre modèle d’affaires et l’attention particulière portée à la gestion prudente des actifs de notre clientèle ont été essentielles, nous permettant ainsi d’attirer de nouveaux apports nets », a déclaré Patrick Odier, associé-gérant senior.

Les revenus opérationnels enregistrés au premier semestre 2022 se sont établis à 689 millions de francs suisses, en baisse de 4 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net consolidé s’est établi à 136 millions de francs suisses, en recul de 5 % par rapport au "vigoureux" premier semestre 2021.

Lombard Odier indique par ailleurs que ses actifs de bilan s'élèvent à 24,7 milliards à fin juin 2022, qu'il n'a pas de dette extérieure et "est fortement capitalisé". À fin juin, le ratio CET1 était de 29,5 % et le ratio de liquidité de 217 %.

Il rappelle que ses axes stratégiques prioritaires concernent la soutenabilité et les actifs privés.

Le groupe prévoit par ailleurs "une plus grande volatilité des marchés" au second semestre. "Nous conservons un point de vue mesuré et un positionnement de portefeuille prudent", indique le communiqué.