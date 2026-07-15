Les actifs de BlackRock ont atteint le niveau record de 15 000 milliards de dollars, portés par la bonne santé des marchés et les entrées de capitaux vers les ETF

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les entrées de capitaux sur les marchés privés au paragraphe 15) par Arasu Kannagi Basil et Lewis Krauskopf

BlackRock BLK.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une reprise boursière qui a fait grimper la valeur des actifs de ses clients et à un afflux massif de capitaux vers ses fonds cotés en bourse (ETF), ce qui a fait bondir son action de 6 % en pré-ouverture.

Les actifs gérés par la société new-yorkaise ont atteint un niveau record de 15 340 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 12 530 milliards un an plus tôt et 13 890 milliards au premier trimestre.

Les principaux indices boursiers américains ont clôturé le mois de juin avec leurs plus fortes hausses trimestrielles depuis 2020, grâce à un optimisme croissant concernant les résultats des entreprises et à des investisseurs qui ont su faire abstraction de la volatilité provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

L’indice de référence S&P 500 .SPX , qui regroupe les actions américaines à forte capitalisation, a progressé de 15 % au cours du trimestre.

Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde a attiré 192 milliards de dollars de liquidités de ses clients au cours de cette période, grâce notamment à la bonne santé de sa gamme d’ETF iShares. Ce chiffre est à comparer aux 68 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt et aux 130 milliards de dollars du premier trimestre.

Les produits actions ont représenté 71,6 milliards de dollars de flux nets au cours du trimestre, tandis que les produits à revenu fixe ont représenté 92 milliards de dollars.

“Les fondamentaux du marché sont solides et bien étayés, avec des marges plus élevées et une dynamique de bénéfices stimulée par les nouvelles technologies. L’ampleur et la profondeur de nos relations avec nos clients à l’échelle mondiale n’ont jamais été aussi grandes”, a déclaré le directeur général Larry Fink dans un communiqué.

Sur une base ajustée, BlackRock a réalisé un bénéfice de 13,91 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les prévisions de 12,59 dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

La société a revu à la hausse son programme de rachat d’actions prévu pour 2026, le portant de 1,8 milliard à 2 milliards de dollars.

POUSSEE VERS LES MARCHÉS PRIVÉS

Traditionnellement plus connue pour sa forte présence sur les marchés boursiers et obligataires que sur les marchés privés, BlackRock a intensifié ses efforts ces dernières années pour devenir un acteur majeur des actifs alternatifs, qui englobent tout ce qui n’est ni des actions ni des obligations.

La société a dépensé environ 28 milliards de dollars pour acquérir l’investisseur en infrastructures Global Infrastructure Partners, la société de crédit privé HPS Investment Partners et le fournisseur de données Preqin, donnant ainsi un coup d’accélérateur à son offensive sur les marchés privés.

Cependant, le secteur du crédit privé, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars, fait l’objet d’une surveillance étroite en raison des inquiétudes concernant les normes de crédit et des craintes d’une disruption provoquée par l’IA au sein des entreprises de logiciels.

Les véhicules d’investissement en crédit privé axés sur la clientèle de détail, tels que le fonds HPS Corporate Lending Fund de BlackRock (HLEND), ont été confrontés ces derniers mois à un ralentissement des flux et à une hausse des demandes de rachat, à mesure que les inquiétudes des investisseurs concernant cette classe d’actifs s’intensifiaient.

BlackRock a maintenu le plafond standard de 5 % sur les rachats trimestriels du fonds phare de crédit privé non coté de HPS, HLEND, après que les investisseurs ont cherché à retirer 13,3 % des parts au deuxième trimestre.

Les entrées nettes sur le crédit privé se sont élevées à 6 milliards de dollars au cours de la période considérée, tandis que le secteur des infrastructures a attiré 5,2 milliards de dollars. Au total, les entrées nettes sur les marchés privés se sont élevées à 15,4 milliards de dollars.

Larry Fink avait déclaré plus tôt cette année que la demande institutionnelle en matière de crédit privé s’accélérait malgré les turbulences du marché autour de cette classe d’actifs.

La société s’est fixé pour objectif de lever 400 milliards de dollars bruts sur les marchés privés entre 2025 et 2030.

Les actifs privés génèrent des commissions nettement plus élevées que les fonds négociés en bourse (ETF), qui constituent un pilier de l’activité de BlackRock grâce à sa franchise iShares, leader du marché.