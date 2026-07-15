Les actifs de BlackRock ont atteint le niveau record de 15.000 milliards de dollars, portés par la bonne santé des marchés et les entrées de capitaux dans les ETF

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice par action (BPA) du deuxième trimestre, à 13,91 dollars, dépasse les prévisions des analystes, qui s'élevaient à 12,59 dollars

* La société affiche des entrées nettes de 192 milliards de dollars, portées par la gamme d'ETF iShares

* L'action BlackRock progresse de plus de 7% et affiche une performance positive pour 2026

(Mise à jour des cours au paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste et de détails sur la marge aux paragraphes 7 et 8, commentaire du directeur général au paragraphe 15) par Arasu Kannagi Basil et Lewis Krauskopf

Le bénéfice de BlackRock BLK.N au deuxième trimestre a dépassé mercredi les estimations de Wall Street, alors que la reprise boursière a fait grimper la valeur des actifs de ses clients et que les investisseurs ont massivement injecté des fonds dans les fonds négociés en bourse (ETF) de la société, faisant bondir son action de plus de 7 %. Les actifs gérés par la société new-yorkaise ont bondi pour atteindre le niveau record de 15.340 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 12.530 milliards un an plus tôt et 13.890 milliards au premier trimestre. Le plus grand gestionnaire d’actifs au monde a attiré 192 milliards de dollars de liquidités de ses clients au cours de cette période, grâce notamment à la bonne santé de sa gamme d’ETF iShares. Ce chiffre est à comparer aux 68 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt et aux 130 milliards de dollars du premier trimestre.

Les produits actions ont représenté 71,6 milliards de dollars de flux nets au cours du trimestre, tandis que les produits à revenu fixe ont représenté 92 milliards de dollars.

« Les fondamentaux du marché sont solides et bien étayés, avec des marges plus élevées et une dynamique de bénéfices stimulée par les nouvelles technologies. L’ampleur et la profondeur de nos relations avec nos clients à l’échelle mondiale n’ont jamais été aussi grandes », a déclaré le directeur général Larry Fink dans un communiqué.

Sur une base ajustée, BlackRock a réalisé un bénéfice de 13,91 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les prévisions de 12,59 dollars, selon les estimations compilées par LSEG. Ces résultats supérieurs aux prévisions sont le fruit d’une « performance généralisée », ont indiqué les analystes de Barclays dans une note, ajoutant que les marges bénéficiaires s’étaient élargies davantage que ne l’avait prévu Wall Street. La société a indiqué que sa marge d'exploitation ajustée au deuxième trimestre s'élevait à 45,9%, son plus haut niveau depuis près de cinq ans.

La société a revu à la hausse son programme de rachat d’actions prévu pour 2026, le portant de 1,8 milliard à 2 milliards de dollars. Les principaux indices boursiers américains avaient clôturé le mois de juin avec leurs plus fortes hausses trimestrielles depuis 2020, grâce à un optimisme croissant concernant les résultats des entreprises et à des investisseurs qui ont su faire abstraction de la volatilité provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

OFFENSIVE SUR LES MARCHÉS PRIVÉS

Traditionnellement plus connue pour sa forte présence sur les marchés des actions et des obligations que sur les marchés privés, BlackRock a intensifié ses efforts ces dernières années pour devenir un acteur majeur des actifs alternatifs, qui englobent tout ce qui n’est ni des actions ni des obligations.

La société a dépensé environ 28 milliards de dollars pour acquérir l’investisseur en infrastructures Global Infrastructure Partners, la société de crédit privé HPS Investment Partners et le fournisseur de données Preqin, donnant ainsi un coup d’accélérateur à son offensive sur les marchés privés.

Cependant, le secteur du crédit privé, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars, fait l’objet d’une surveillance étroite en raison des inquiétudes concernant les normes de crédit et des craintes d’une disruption provoquée par l’IA au sein des entreprises de logiciels. Lors de la conférence téléphonique de BlackRock mercredi, Fink a déclaré qu’il existait un « risque spécifique » dans le crédit privé à la fin de l’année dernière. « Mais nous avons en réalité constaté une stabilisation en matière de crédit », a-t-il ajouté. « Et nous ne constatons aucun changement réel dans la qualité de crédit des paiements provenant de nos investissements privés. »

Les entrées nettes sur le crédit privé se sont élevées à 6 milliards de dollars au cours de la période considérée, tandis que le secteur des infrastructures a attiré 5,2 milliards de dollars. Au total, les entrées nettes sur les marchés privés se sont élevées à 15,4 milliards de dollars.

La société s’est fixé pour objectif de lever 400 milliards de dollars bruts sur les marchés privés entre 2025 et 2030.

Les actifs privés génèrent des commissions nettement plus élevées que les fonds négociés en bourse (ETF), qui constituent un pilier de l’activité de BlackRock grâce à sa franchise iShares, leader du marché. Grâce aux gains enregistrés mercredi, l’action BlackRock a effacé ses pertes depuis le début de l’année et affiche désormais une hausse d’environ 3%. Elle reste toutefois en deçà de la progression de plus de 10% enregistrée par l’indice S&P 500 en 2026.