Les acteurs et scénaristes IA ne pourront pas être nominés aux Oscars

Les organisateurs des Oscars ont publié vendredi de nouvelles règles précisant que, pour être éligibles aux plus hautes distinctions du cinéma, les performances d'acteurs et les scénarios doivent être le fruit d'êtres humains et non d'une intelligence artificielle.

Les modifications apportées par l'Académie des arts et des sciences du cinéma s'appliqueront aux candidatures pour la prochaine cérémonie des Oscars, prévue en mars 2027.

L'IA générative a suscité l'inquiétude dans le secteur du cinéma et de la télévision, les professionnels craignant que les studios n'utilisent cette technologie pour remplacer les travailleurs humains afin de réduire les coûts.

Les débuts l'année dernière d'une "actrice" générée par l'IA, baptisée Tilly Norwood, et les déclarations de son producteur vantant l'intérêt manifesté par des dirigeants de studios, ont renforcé ces inquiétudes et déclenché une vive réaction de la part du syndicat des acteurs SAG-AFTRA.

Selon les nouvelles règles de l'Académie, les cinéastes peuvent utiliser des outils d'IA, mais un acteur "synthétique" tel que Tilly Norwood ne serait pas éligible aux Oscars, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Ils précisent que les scénarios doivent être "écrits par des humains" pour être pris en considération.

Selon les nouvelles règles, l'Académie peut demander des informations supplémentaires pour vérifier que les candidatures ont bien été créées par des humains.

(Lisa Richwine, Version française Benoit Van Overstraeten)