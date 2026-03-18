Les acquisitions, souvent utilisées par les grandes entreprises technologiques, constituent un "signal d'alarme", selon le responsable concurrence du ministère de la justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Les efforts déployés par les entreprises pour contourner la surveillance concurrence américaine par le biais de tactiques telles que les "acquisitions" - une stratégie utilisée par certaines grandes entreprises technologiques pour s'emparer des talents des start-ups d'intelligence artificielle - constituent un "signal d'alarme", a déclaré mercredi à Reuters le principal responsable de l'application des lois concurrence aux États-Unis. Les acquisitions, dans le cadre desquelles les plus grandes entreprises technologiques du monde versent des sommes considérables à des startups prometteuses pour s'approprier leur technologie et leurs talents, sans toutefois acquérir officiellement la cible, sont de plus en plus considérées par les autorités concurrence comme une tentative d'échapper aux règles en matière de fusions. Dans un exemple récent, Nvidia NVDA.O a accepté en décembre de prendre sous licence la technologie des puces de la startup Groq et d'embaucher son directeur général, sans acheter l'entreprise.

Lorsque des entreprises procèdent à des acquisitions, elles communiquent aux autorités fédérales chargées de l'application de la législation concurrence des informations sur la transaction envisagée. les "acquisitions" permettent aux entreprises d'absorber d'autres sociétés sans passer par le processus formel d'examen des fusions. "Lorsque j'observe un comportement qui semble viser à contourner ce processus, en tant qu'avocat, en tant que responsable de l'application des lois, cela me met davantage la puce à l'oreille que si vous aviez simplement participé et respecté le processus d'examen", a déclaré le procureur général adjoint par intérim, M. Omeed Assefi.

Selon lui, les entreprises doivent être disposées à s'engager dans le processus d'examen des fusions. De cette manière, le ministère de la justice peut rapidement comprendre et résoudre les problèmes éventuels ou, si l'opération ne pose pas de problèmes de concurrence, mettre fin à son examen de manière anticipée et laisser l'opération se conclure, a-t-il déclaré.

M. Assefi a refusé de parler des affaires en cours ou d'entreprises particulières.