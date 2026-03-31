Les absences diminuent fortement après que les agents de sécurité des aéroports américains ont enfin été payés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

L'Administration de la sécurité des transports a déclaré que les absences parmi les 50.000 agents de sécurité du pays ont fortement diminué lundi, les travailleurs ayant été payés après six semaines sans salaire, et les principaux aéroports qui avaient connu des files d'attente de plusieurs heures ont déclaré que les opérations étaient en grande partie revenues à la normale.

Le département de la sécurité intérieure a indiqué que le taux d'absence était tombé à 8,6 % après avoir atteint 12,4 % vendredi. Le plus grand nombre d'absences a été enregistré à Atlanta, avec 29 % de travailleurs absents, ainsi que dans les deux aéroports de Houston, Baltimore, la Nouvelle-Orléans, l'aéroport John F. Kennedy de New York et Philadelphie, avec environ 20 % de travailleurs absents.

L'impasse au Congrès, qui dure depuis des semaines, a provoqué le chaos et des files d'attente à la sécurité qui, dans certains cas, ont duré plus de quatre heures, les plus longues depuis la création de la TSA, il y a près de 25 ans.

La semaine dernière, des centaines d'agents de l'immigration et de la sécurité intérieure ont commencé à se déployer dans 14 aéroports américains pour faciliter les contrôles de sécurité. La Maison Blanche a déclaré qu'ils resteraient en place jusqu'à ce que les opérations reviennent à la normale.

Le président Donald Trump a signé vendredi un mémorandum ordonnant que les travailleurs de la TSA soient payés, bien que le Congrès n'ait toujours pas mis fin à la fermeture partielle du gouvernement, qui dure depuis 46 jours. Le ministère américain de la sécurité intérieure a indiqué que les travailleurs commençaient à être payés lundi. Le DHSa indiqué que la plupart des agents de la TSA avaient reçu lundi un salaire rétroactif comprenant au moins deux semaines complètes de salaire, et qu'il prévoyait de verser dès que possible aux travailleurs le solde d'un salaire partiel non perçu depuis le début de la fermeture.

Plus de 500 agents de sécurité des aéroports ont démissionné depuis la mi-février, et des dizaines de milliers d'autres employés du DHS ne sont toujours pas payés.

Les aéroports sont confrontés à une augmentation des voyages scolaires pendant les vacances de printemps, avec un volume supérieur d'environ 5 % à celui de l'année dernière.

Les démocrates du Congrès ont bloqué le financement du DHS tout en exigeant des changements dans les règles régissant ses opérations d'immigration après que des agents de Minneapolis ont abattu les citoyens américains Renee Good et Alex Pretti.

Après des semaines de rancœur, le Sénat a adopté un projet de loi de compromis bipartisan pour mettre fin à l'impasse de six semaines, qui aurait permis de payer les travailleurs de la TSA. Mais les chefs de file républicains de la Chambre des représentants ont rejeté ce texte vendredi, préférant adopter un projet de loi visant à financer l'ensemble du ministère de la sécurité intérieure.