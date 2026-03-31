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Les absences des employés de la TSA diminuent fortement après que les travailleurs de la sécurité des aéroports américains ont été payés
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 17:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Administration de la sécurité des transports a déclaré que les absences parmi les 50 000 agents de sécurité du pays ont fortement diminué lundi, les travailleurs ayant été payés après avoir travaillé six semaines sans recevoir de salaire.

Le département de la sécurité intérieure a déclaré que le taux d'absence était tombé à 8,6 % après avoir atteint 12,4 % vendredi. Les taux d'absence les plus élevés ont été enregistrés lundi à Atlanta, avec 29 % de travailleurs absents, ainsi que dans les deux aéroports de Houston, Baltimore, la Nouvelle-Orléans, New York JFK et Philadelphie, avec environ 20 % de travailleurs absents.

Les principaux aéroports qui avaient connu des files d'attente de plusieurs heures ont déclaré lundi que les opérations étaient en grande partie revenues à la normale.

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