Les 50 États adhèrent au projet de Trump visant à instaurer le principe de la « nation la plus favorisée » dans le cadre de Medicaid

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(Mise à jour avec l'annonce, paragraphe 1)

* La Maison Blanche prévoit plus de 64 milliards de dollars d’économies combinées au niveau fédéral et des États sur 10 ans

* L'administration a conclu des accords tarifaires avec plus d'une vingtaine de laboratoires pharmaceutiques

* L'industrie pharmaceutique reste sceptique, estimant que cette politique menace l'innovation et les investissements futurs dans le domaine des médicaments

par Jacob Bogage et Michael Erman

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que les 50 États, le district de Columbia et Porto Rico participeraient à son programme de tarification des médicaments selon le principe de la « nation la plus favorisée » dans le cadre du programme Medicaid destiné aux Américains à faibles revenus.

Selon le Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, cette initiative en matière de tarification des médicaments pourrait permettre aux gouvernements des États d’économiser 27,6 milliards de dollars et au gouvernement fédéral 36,6 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Les États-Unis dépensent plus pour les médicaments sur ordonnance que tout autre pays, souvent près de trois fois plus que les autres nations développées. Donald Trump a répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait réduire cet écart.

Son administration a signé, depuis l’année dernière, des accords avec plus d’une vingtaine de laboratoires pharmaceutiques, dont la plupart des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales telles que Pfizer PFE.N , Eli Lilly

LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO .

Dans le cadre de ce programme, appelé « modèle GENEROUS », les entreprises ont accepté de proposer à Medicaid des prix plus bas pour bon nombre de leurs médicaments. Ces prix sont censés être comparables à ceux pratiqués dans d’autres pays développés — ce que l’on appelle la « clause de la nation la plus favorisée ».

Medicaid, financé conjointement par les gouvernements des États et le gouvernement fédéral, bénéficie déjà de remises importantes de la part des laboratoires pharmaceutiques, conformément à la législation en vigueur. La plupart des personnes couvertes par ce programme de santé destiné aux Américains à faibles revenus ne paient que très peu de leur poche pour leurs ordonnances.

Le mois dernier, l’administration a annoncé une nouvelle série d’accords sur la tarification des médicaments avec des laboratoires pharmaceutiques internationaux et certaines petites entreprises de biotechnologie.

À ce jour, ce sont les médicaments amaigrissants qui ont permis de réaliser les économies les plus importantes dans le cadre des accords « nation la plus favorisée ». Novo et Lilly ont accepté des baisses de prix en échange d’une meilleure accessibilité de leurs médicaments via le programme Medicare.

Mais au-delà des médicaments amaigrissants, les détracteurs s’interrogent sur l’ampleur réelle des réductions de prix dont bénéficient les Américains grâce aux accords conclus par la Maison Blanche.

Steve Ubl, directeur général du groupe de pression industriel PhRMA, a critiqué ces nouvelles politiques, les qualifiant d’« importation de prix étrangers en provenance de pays socialistes ».

«Cela se traduirait par une diminution des traitements et des remèdes et mettrait en péril les centaines de milliards que nos entreprises membres prévoient d’investir aux États-Unis», a déclaré Ubl dans un communiqué.

La Maison Blanche a organisé cette année plusieurs événements très médiatisés avec des dirigeants du secteur pharmaceutique afin de promouvoir ses efforts en matière de coûts de santé, dans le cadre d’une initiative plus large visant à mettre en avant l’accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de cette année, qui détermineront la composition du Congrès.