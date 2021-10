Les 5 introductions en Bourse les plus attendues pour fin 2021

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les IPO (Initial Public Offering) ou introductions en bourse peuvent représenter de bonnes opportunités d'investissement pour bénéficier d'éventuelles décotes et rapidement engranger des bénéfices. Par exemple, en février, l'application de rencontres Bumble (BMBL) grimpait de 60 % lors de son entrée en bourse. En mars, la plateforme de jeux en ligne Roblox (RBLX) enregistrait un bond de 54 % le jour de son introduction. Quelles sont les opportunités restantes sur 2021 ? On vous donne notre top 5 dans cet article.

Allbirds : la marque de chaussures durables

Allbirds est la rencontre entre le joueur de football professionnel néo-zélandais Tim Brown et l'expert en matériaux renouvelables Joey Zwillinger. Ensemble, ils ont créé un tissu de laine révolutionnaire spécialement conçu pour les chaussures. Allbirds produit une toute nouvelle catégorie de chaussures inspirées par des matériaux naturels. La marque s'impose notamment auprès des jeunes consommateurs. Les revenus ont explosé pour atteindre 219,3 millions de dollars en 2020, contre 126 millions de dollars en 2018. L'entreprise est également certifié B corporation, un label de durabilité américain prestigieux.

Allbirds (BIRD) devrait entrer en bourse dans les semaines à venir, avec une valorisation prévue d'environ 2 milliards de dollars.

Discord : la plateforme de communication des gamers

Les fondateurs de Discord, Jason Citron et Stanislav Vishnevsky, créaient des jeux en ligne et rencontraient des problèmes de communication permanents avec leurs équipes de développeurs à distance. Ils ont donc construit leur propre système de messagerie en 2015. Discord permet la messagerie instantanée et les appels vidéo et vocaux. D'abord populaire auprès des communautés de joueurs sur Twitch et Reddit à ses débuts, la Xbox de Microsoft l'a ensuite intégré comme plateforme de communication de Xbox Live. Fin 2020, Discord annonce avoir effectué une levée de 100 millions de dollars, portant la valorisation de la société à 7 milliards de dollars.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la base d'utilisateurs de Discord. Les utilisateurs actifs mensuels (MAU) ont doublé en 2020 pour atteindre 140 millions, et les revenus ont bondi de 45 à 130 millions de dollars.

Plus récemment, Microsoft a tenté d'acquérir la société pour 10 milliards de dollars. Plusieurs autres prétendants ont exprimé leur intérêt, mais les noms n'ont pas été divulgués.

Le 16 septembre 2021, Discord a levé 500 millions de dollars, portant la valorisation de la société à 15 milliards de dollars.

La prochaine étape semble maintenant être une introduction en bourse qui devrait venir d'ici la fin de l'année, au plus tard au début de l'année 2022.

Rivian, le constructeur automobile de véhicules électriques

Rivian, qui a été lancé en 2009, est l'un des pionniers du marché des véhicules électriques. Son fondateur, Robert "R.J." Scaringe est diplômé du Massachusetts Institute of Technology (MIT) avec un doctorat en génie mécanique et a pour ambition de remodeler complètement le marché automobile traditionnel.

Après plusieurs années de recherche et développement, l'entreprise a atteint le stade de la commercialisation. En 2021, Rivian prévoit de commencer la livraison de ses deux véhicules grand public : une camionnette (R1T) et un véhicule utilitaire sport (R1S). Par ailleurs, Amazon a passé une commande permanente de 100 000 fourgonettes de livraison commerciale.

Rivian a récemment levé 2,65 milliards de dollars auprès d'investisseurs tels que T. Rowe Price Associates, Fidelity Management, Amazon Climate Pledge Fund, Coatue et D1 Capital Partners. L'entreprise a levé un total de 8 milliards de dollars.

Toutefois, il devrait s'agir du dernier tour de table avant une introduction en bourse qui devrait avoir lieu sur les marchés cet automne. La société s'est enregistrée de manière confidentielle auprès de la SEC en août. Rivian cherche à lever entre 5 et 8 milliards de dollars, ce qui porterait la valorisation de la société à environ 80 milliards de dollars.

Databricks, la référence du Big Data

Il y a un peu plus de dix ans, un groupe d'étudiants en informatique de l'université de Californie à Berkeley a créé Apache Spark, un système open-source destiné au Big Data. La plateforme a été adoptée massivement parallèlement aux besoins croissants d'utilisation de systèmes tels que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Quelques années plus tard, ces étudiants ont lancé Databricks pour commercialiser le logiciel auprès des entreprises. Au fil des années, la société a accumulé une base de plus de 5 000 clients.

Le dernier tour de table de Databricks a eu lieu au début du mois de février. La société a levé 1 milliard de dollars, ce qui porte le montant total levé depuis sa création à près de 2 milliards de dollars. Databricks était alors évaluée à 28 milliards de dollars.

Bien que Databricks n'ait pas encore déposé ses documents d'introduction en bourse, la société semble viser une introduction d'ici la fin d'année.

Thoughtspot : la plateforme d'analyse de données dans le cloud

Le fondateur de ThoughtSpot, Ajeet Singh, est un « serial entrepreneur ». En 2009, il a cofondé Nutanix (NTNX). La société entre en bourse en septembre 2016. Singh fonde Thoughtspot en 2012 pour s'attaquer au marché de l'analytique. La plateforme permet aux organisations d'intégrer diverses sources de données et de mettre en place des tableaux de bord sophistiqués à des fins d'analyse.

Le marché de l'analyse de données a connu de nombreuses transactions au cours des deux dernières années. Parmi les plus importantes, citons le rachat de Tableau par Salesforce pour 15,7 milliards de dollars à l'été 2019 et l'acquisition de Looker par Alphabet pour 2,6 milliards de dollars à la même période.

Bien qu'il n'y ait pas d'estimations fermes sur la valorisation d'IPO de ThoughtSpot, son dernier tour de financement est une série E en août 2019 par laquelle l'entreprise a levé 248 millions de dollars, portant la valorisation de l'entreprise à près de 2 milliards de dollars.

L'introduction en bourse devrait avoir lieu à la fin de l'automne.

