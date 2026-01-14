lePERMISLIBRE publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2025

lePERMISLIBRE publie son chiffre d’affaires pour l’exercice 2025.





Le chiffre d'affaires 2025 s'établit à 8,5 M€, en recul de 35% par rapport à l'exercice précédent.



Le recul du chiffre d'affaires observé en 2025 s'explique par deux facteurs principaux :



- La réorganisation en profondeur de l'entreprise, qui a temporairement impacté la capacité commerciale durant la phase de transformation. En parallèle, la société a opéré un changement radical de stratégie marketing et commerciale, privilégiant désormais la rentabilité des opérations plutôt que la recherche de volume à tout prix. Les budgets ont été réalloués de manière sélective, permettant de préserver la marge brute tout en construisant une croissance qualitative et profitable.



- Les évolutions réglementaires sur le CPF intervenues en mai 2024 (mise en place du reste à charge), qui ont durablement modifié la dynamique de ce segment.





L'année 2025 a été marquée par une restructuration profonde de l'entreprise, division par 3 des coûts fixes et baisse significative du point mort, avec un objectif clair : bâtir un modèle économique rentable et créateur de valeur durable.





Avec une structure de coûts assainie et un point mort considérablement abaissé, lePERMISLIBRE aborde 2026 dans une configuration radicalement différente. La société dispose désormais de tous les atouts pour aborder une nouvelle phase de son développement.