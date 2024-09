lePERMISLIBRE publie ses résultats semestriels 2024

Lyon, le 24 septembre 2024 - lePERMISLIBRE, – ISN: FR001400F2Z1, mnemo: ALLPL, pionnier de l’auto-école en ligne en France, publie ses résultats semestriels 2024 non audités (1) approuvés par le Conseil d’administration du 23 septembre 2024. Ce premier semestre a été marqué par des choix structurants et bénéfiques pour l'entreprise, offrant une perspective de rentabilité malgré le contexte économique et la réforme du CPF.

Lucas Tournel, Président de lePERMISLIBRE, déclare : “Face aux défis économiques actuels, nous avons redoublé d'efforts pour adapter notre stratégie à la réalité du marché. Notre détermination reste intacte : nous optimisons continuellement notre modèle pour assurer une croissance rentable et durable. Nous sommes convaincus que les actions engagées dès aujourd'hui porteront leurs fruits dès le second semestre 2024, nous mettant résolument sur la voie de la rentabilité au premier semestre 2025. “