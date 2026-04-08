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lePERMISLIBRE publie ses résultats annuels 2025
information fournie par Boursorama CP 08/04/2026 à 18:05

lePERMISLIBRE publie ses résultats annuels 2025

Pertes opérationnelles courantes réduites de 30%

Trajectoire d'amélioration continue validée

Structure financière renforcée pour accompagner le développement


Le résultat d'exploitation courant s'établit à -1,6 M€, en amélioration de 32% par rapport à 2024 (-2,3 M€). Cette réduction significative des pertes courantes traduit l'efficacité du plan de transformation engagé.

Le résultat net s'établit à -2,0 M€, incluant 400 K€ d'éléments exceptionnels liés à un abandon de compte courant d'une filiale. Retraité de cet élément non récurrent, le résultat net courant s'améliore de 28% par rapport à 2024.

L'analyse de l'évolution semestrielle confirme l'accélération du redressement : les pertes opérationnelles du second semestre 2025 s'établissent à 0,5 M€, soit deux fois moins qu'au premier semestre. Cette trajectoire se poursuit sur les derniers mois de l'année avec une amélioration continue de la performance.


L'année 2025 a été marquée par la consolidation du plan de transformation initié en 2024, avec plusieurs axes majeurs : Optimisation de la structure de coûts; Amélioration de la rentabilité par euro de chiffre d'affaires; Renforcement de l'offre.


Avec une base de coûts optimisée, une organisation adaptée et une structure financière renforcée, lePERMISLIBRE poursuit sa trajectoire d'amélioration progressive de ses indicateurs financiers.

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