lePERMISLIBRE publie ses résultats annuels 2023

• Croissance du chiffre d’affaires de +13%

• Réduction de la perte d’exploitation

• Lancement de nouvelles innovations



« En 2024 nous appuierons notre développement sur les atouts qui nous caractérisent et qui font de la société un acteur unique sur le marché : un accompagnement optimal de nos candidats, des offres commerciales flexibles et de l’innovation continue dans l’utilisation des données. Nous devons affirmer notre excellence opérationnelle dans ces trois domaines pour donner un nouvel élan à notre croissance, déployer notre modèle en France, et poursuivre la réduction des coûts amorcée en 2023 » commente Lucas TOURNEL, Président Directeur Général de lePERMISLIBRE.