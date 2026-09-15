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lePERMISLIBRE organise une visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs particuliers
information fournie par Boursorama CP 15/09/2026 à 08:00
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Lyon, le 15 septembre 2026 – lePERMISLIBRE, pionnier de l’auto-école en ligne en France, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination de ses actionnaires et des investisseurs particuliers, le jeudi 17 septembre 2026 à 18h.

Cette visioconférence est organisée dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») en cours.

À cette occasion, la Société reviendra notamment sur son activité, ses derniers développements, ainsi que les perspectives.

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