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lePERMISLIBRE met fin au contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe)
information fournie par Boursorama CP 29/04/2026 à 20:00

La société a procédé, en date du 30 mars 2026 après bourse, à la résiliation de ce contrat.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 mars 2026 après bourse :
- 138 527 titres
- 4 228,92 euros en espèces

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025, lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité :
- 128 695 titres
- 3 691,93 euros en espèce

Il est également rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 13 février 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titre
- 200 000 euros en espèce

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