lePERMISLIBRE met fin au contrat de liquidité confié à TP ICAP (Europe)

La société a procédé, en date du 30 mars 2026 après bourse, à la résiliation de ce contrat.



Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 mars 2026 après bourse :

- 138 527 titres

- 4 228,92 euros en espèces



Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2025, lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité :

- 128 695 titres

- 3 691,93 euros en espèce



Il est également rappelé que, lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité le 13 février 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titre

- 200 000 euros en espèce