lePERMISLIBRE annonce le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du DPS et le renforcement de sa gouvernance

 Montant cible de 0,91 M€ avec maintien du DPS pouvant être porté à 1,05M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension

 Engagements de souscription pour un total de 599,4 K€, représentant 65,89% de l'augmentation de capital envisagée

 Prix de souscription par Action Nouvelle : 0,055 euro

 Parité de souscription : 2 Actions Nouvelles pour 3 actions existantes

 Période de négociation des droits préférentiels de souscription du 11 septembre 2026 au 21 septembre 2026

 Période de souscription des actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») du 15 septembre 2026 au 23 septembre 2026 inclus

 Renforcement de la gouvernance : nomination de nouveaux administrateurs et recentrage de la direction générale autour de Lucas Tournel, Président Directeur Général

Lyon, le 9 septembre 2026 - lePERMISLIBRE, pionnier de l'auto-école en ligne en France, annonce le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») d’un montant de 909 728,38 € par l’émission de 16 540 516 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,055 € représentant une décote faciale de 21,43% par rapport au cours de clôture du 7 septembre 2026 (0,07 €) et une décote de 20,59% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 3 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission par le Conseil d’Administration (0,069 €), avec une parité de 2 Actions Nouvelles pour 3 actions existantes (l'« Augmentation de Capital »).