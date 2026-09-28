lePERMISLIBRE annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant de 0,8 M€

Lyon, le 28 septembre 2026 - lePERMISLIBRE, pionnier de l'auto-école en ligne en France (ci-après la « Société »), annonce la réalisation de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») d’un montant brut de 0,8M € (dont 200K€ par compensation avec des créances) par l’émission de 14 241 443 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 0,055 € (l'« Augmentation de Capital »).



UTILISATION DU PRODUIT DE L’EMISSION DES ACTIONS NOUVELLES

L’Augmentation de Capital intervient après une phase de transformation de la Société et doit donner à lePERMISLIBRE les moyens d’accélérer le déploiement de son modèle déjà testé. La Société vise le déploiement de dix agences sur six mois, réparties entre cinq rachats et cinq ouvertures. Trois de ces dix opérations étant déjà engagées dans le calendrier opérationnel, dont deux ouvertures prévues en septembre et une en octobre