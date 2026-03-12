 Aller au contenu principal
Leonardo vise une forte croissance en 2026, propose un dividende de 0,63 euro
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 08:41

Le M-345 développé par Leonardo. (Crédits: Leonoardo)

Le groupe italien de défense Leonardo LDOF.MI a annoncé jeudi être "sur la voie d'une forte croissance" et s'attendre à une nouvelle hausse du chiffre d'affaires, des commandes et du bénéfice cette année.

Le groupe contrôlé par l'État a déclaré que les commandes atteindraient environ 25 milliards d'euros en 2026, contre 23,8 milliards en 2025, et que les revenus passeraient à 21 milliards d'euros contre 19,5 milliards l'année dernière.

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) devrait quant à lui atteindre 2,03 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, a ajouté Leonardo.

"Le groupe est sur la voie d'une forte croissance, soutenue par un renforcement de la rentabilité et de la génération de trésorerie", peut-on lire dans un communiqué.

Leonardo a proposé un dividende de 0,63 euro par action au titre de l'exercice achevé.

(Rédigé par Giulia Segreti à Rome; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Défense

Valeurs associées

LEONARDO
65,100 EUR MIL +7,71%
