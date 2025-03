Leonardo : vers un comblement du 'gap' des 39,36E information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 11:43









(CercleFinance.com) - Leonardo enfonce le support des 43E et confirme l'ébauche d'un 'rounding top'.

Le titre qui s'enfonce sous 41,9E s'achemine vers un comblement du 'gap' des 39,36E du 3 mars.

Pour l'heure, Leonardo affiche toujours +100% depuis 4 novembre 2024, ce qui laisse un peu de marge pour consolider plus significativement : un retracement de 50% du dernier segment de hausse entre 27,5 et 47E (13 février/3 mars) valide un objectif de 37E.

Un autre objectif technique serait le comblement du 'gap' des 31,95E du 14 février.





Valeurs associées LEONARDO 42,07 EUR MIL -3,84%