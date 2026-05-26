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Leonardo soutenu par une commande d'ITPS Canada
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 15:43

Le centre canadien de formation tactique veut renforcer ses capacités pour répondre à la demande croissante des forces aériennes alliées et de l'Otan. Le titre Leonardo gagne près de 1,5% en réaction.

ITPS Canada annonce la commande de 6 avions d'entraînement avancé M-346 T Block 20 auprès de Leonardo, assortie d'options pour 6 appareils supplémentaires. Les premières mises en service sont attendues à partir de 2029 au sein de l'International Tactical Training Centre (ITTC) de North Bay, en Ontario.

Le groupe précise que ces appareils soutiendront l'expansion des capacités de formation tactique avancée destinées aux pilotes de chasse de l'Otan et des pays partenaires. ITPS indique actuellement fournir des services de formation à plus de 10 forces aériennes internationales.

Le directeur général d'ITPS, Dave Lohse, a qualifié le M-346 de plateforme "exceptionnellement performante", soulignant notamment son architecture numérique de formation et ses capacités adaptées aux besoins modernes des pilotes de chasse.

Leonardo rappelle que plus de 160 M-346 ont déjà été vendus dans le monde, totalisant plus de 160 000 heures de vol. L'appareil est utilisé pour la formation de pilotes opérant notamment sur Eurofighter Typhoon, F-35 et futurs systèmes de combat aérien.

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