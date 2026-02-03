Leonardo s'allie à Adani Defence & Aerospace pour lancer la fabrication d'hélicoptères en Inde
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 09:52
Adani Defence & Aerospace annonce la signature d'un protocole d'accord ( Memorandum of Understanding , MoU) avec Leonardo visant à développer, produire et soutenir un écosystème intégré de fabrication d'hélicoptères en Inde. L'initiative cible en priorité les besoins des forces armées indiennes, notamment autour des hélicoptères militaires AW169M et AW109 TrekkerM du groupe italien.
Le partenariat prévoit une "indigénisation" progressive de la production, la mise en place de capacités locales de maintenance, réparation et révision (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO), ainsi que des dispositifs complets de formation des pilotes.
En combinant l'expertise technologique de Leonardo et les capacités industrielles d'Adani Defence, le projet s'inscrit dans la stratégie nationale indienne d'autonomie industrielle "Aatmanirbhar Bharat", un terme hindi que l'on peut traduire par "L'Inde autosuffisante".
Adani Defence évalue la demande des forces armées indiennes à plus de 1 000 hélicoptères au cours de la prochaine décennie, soutenant la montée en puissance de cet écosystème. Leonardo souligne que cette coopération doit renforcer durablement les capacités industrielles et opérationnelles de l'Inde dans le domaine des voilures tournantes.
Leonardo progresse de 1,8% à Milan et signe une envolée de l'ordre de 16% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|56,360 EUR
|MIL
|+0,71%
