Leonardo Maria Del Vecchio veut renforcer son emprise sur Delfin, principal actionnaire d'EssilorLuxottica
Leonardo Maria Del Vecchio, le fils du patriarche décédé, serait proche d'un accord pour racheter les parts de deux de ses frères et soeurs, Luca et Paola, a-t-il déclaré dans une interview accordée au quotidien britannique des affaires. L'opération lui permettrait de porter sa participation à 37,5% de Delfin et de devenir l'actionnaire principal, afin de mettre fin aux blocages qui paralysent les décisions du groupe et retardent le versement de dividendes.
Le rachat serait financé par un leveraged buyout soutenu par plusieurs banques et remboursé grâce aux dividendes de Delfin. Leonardo Maria Del Vecchio veut préserver la participation stratégique dans EssilorLuxottica (31,9% du capital), qu'il décrit comme le "joyau" de la holding. Parallèlement, les conflits familiaux se poursuivent : deux héritiers ont saisi la justice luxembourgeoise pour fixer le prix de leurs parts, tandis que Leonardo Maria conteste aussi le transfert d'une partie de la participation de sa mère à son demi-frère. Il affirme toutefois vouloir privilégier un accord et stabiliser l'héritage de son père.
Valeurs associées
|211,3000 EUR
|Euronext Paris
|-2,13%
