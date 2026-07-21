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Leonardo juge peu probable la participation de la France au GCAP-DG
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 18:57

Lorenzo Mariani, directeur général de Leonardo LDOF.MI , a déclaré mardi qu’il était peu probable que la France rejoigne le programme d'avion de combat "Global combat air program" (GCAP) développé par l’Italie, la Grande-Bretagne et le Japon.

"Je pense que la France ne rejoindra pas le GCAP pour exactement les mêmes raisons qui ont conduit à la rupture avec l'Allemagne", a-t-il indiqué aux journalistes.

Ses propos font suite à l'échec, plus tôt cette année, du programme concurrent du Système de combat aérien du futur (SCAF), précédemment soutenu par la France, l'Allemagne et l'Espagne.

Le SCAF a été annulé après que le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron ont conclu que les groupes Airbus AIR.PA et Dassault Aviation

AM.PA n’étaient pas en mesure de parvenir à un accord.

Depuis, les spéculations vont bon train quant à la possibilité que la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon ouvrent la porte à l’adhésion d’un autre pays au GCAP.

S’exprimant lors du Salon aéronautique international de Farnborough, Lorenzo Mariani a déclaré que l’Allemagne pourrait constituer un atout pour le programme, citant des avantages potentiels en termes de capacité industrielle et de financement, mais il a ajouté qu’il n’y avait eu jusqu’à présent aucun contact avec Berlin concernant un éventuel partenariat.

Le Canada a rejoint le programme mardi en tant qu’observateur, marquant ainsi la première extension au-delà des membres fondateurs.

(Joe Brock, Rédigé par Maria Rugamer; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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