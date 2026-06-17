Leonardo et General Dynamics OTS célèbrent un contrat avec l'armée américaine

Leonardo et General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GD-OTS) célèbrent le contrat Extended Range Artillery Artillery Projectile (ERAP) à l'occasion de l'Eurosatory 2026 à Paris, Diehl Defence.

La munition guidée Vulcano 155mm Guided Long Range (GLR) a été sélectionnée par l'organisation de l'armée américaine PM CAS (Project Manager Combat Ammunition Systems) pour l'armée américaine.

La solution sélectionnée s'appuie sur la famille de munitions guidées longue portée Vulcano 155, qualifiée et éprouvée au combat, qui a démontré ses capacités au cours des dernières années de déploiement.

Vulcano est une munition d'artillerie guidée développée par Diehl Defence en collaboration avec son partenaire industriel Leonardo, propriétaire de l'autorité de conception.

Ces munitions permettent aux forces armées internationales d'engager des cibles mobiles à longue distance avec une précision chirurgicale.

La combinaison de la navigation par satellite avec le guidage terminal par capteurs laser ou infrarouges fait du Vulcano l'une des munitions d'artillerie les plus précises au monde.

" Cette réussite confirme la position de Vulcano comme l'un des systèmes de référence dans le domaine de l'artillerie guidée et consolide davantage son rôle de premier plan dans l'évolution des capacités de tir de précision à longue portée ", a déclaré Luca Perazzo, directeur général adjoint des systèmes de défense chez Leonardo.