Leonardo détaille son plan de transition, le titre progresse

Le groupe italien de défense et d'aéronautique intègre davantage les enjeux climatiques à sa stratégie de long terme, tout en mettant en avant la progression simultanée de son activité et de ses performances environnementales. Peu après 15h, le titre progressait d'environ 1% à Milan.

Leonardo annonce le lancement de son "Plan de transition 2026", une feuille de route destinée à renforcer sa résilience et sa compétitivité à travers des investissements liés à la transition climatique et environnementale.

Le groupe prévoit d'y consacrer environ 1,2 MdEUR dans le cadre de son plan industriel 2026-2030. Le groupe précise que 79% de ses financements sont désormais liés à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Leonardo précise avoir réduit ses émissions directes de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 de 44% depuis 2020, tout en enregistrant une hausse de 41% de son chiffre d'affaires par rapport à 2019. Sur la même période, ses achats d'électricité sur le réseau ont diminué de 32%, ses prélèvements d'eau de 23% et ses déchets de 22%.

Le plan repose sur trois piliers - ambition, actions et responsabilité - et couvre notamment la stratégie climatique, l'économie circulaire, la gestion des ressources naturelles ainsi qu'une transition dite "juste" centrée sur les compétences et l'inclusion. Leonardo renforce également son analyse des risques climatiques dans sa chaîne d'approvisionnement et poursuit ses travaux sur les matières premières critiques via le projet CRM4Defence.