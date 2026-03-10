 Aller au contenu principal
Leonardo décroche un contrat pour automatiser la gestion des bagages de l'aéroport de Malte
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 16:42

Le groupe italien renforce sa présence dans l'automatisation aéroportuaire avec un nouveau système de tri et de traitement des bagages destiné à accompagner l'extension du terminal d'ici 2028.

Leonardo annonce avoir été choisi par Malta International Airport pour fournir et installer un système complet de gestion automatisée des bagages. L'infrastructure, capable de traiter jusqu'à 5 000 bagages par heure, s'inscrit dans le projet d'extension du terminal de l'aéroport maltais, dont l'achèvement est prévu en 2028.

La solution repose sur le système de tri rapide MBHS (Multisort Baggage Handling System) Cross-Belt Sorter du groupe, intégré aux dispositifs de sécurité de l'aéroport et conforme à la norme européenne Standard 3 pour le contrôle des bagages. Elle vise à accélérer l'enregistrement, réduire les temps d'attente et améliorer la gestion des flux passagers, notamment lors des pics de trafic et pour les croisiéristes transitant par le port de La Valette.

Riccardo Majorana, directeur des ventes et du développement commercial de l'activité Automation de Leonardo, souligne que ce contrat "confirme le rôle de Leonardo comme partenaire technologique de premier plan pour les grands hubs internationaux".

Le titre gagne 0,5% à Milan et affiche une progression de l'ordre de 28% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

LEONARDO
62,680 EUR MIL +0,32%
