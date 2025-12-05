Leonardo a signé un contrat avec l'armée de l'air italienne
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 12:45
Le contrat couvrira la flotte de 12 appareils de l'armée de l'air italienne opérant à partir des bases de Pise et de Pratica di Mare (Rome).
Leonardo fournira également des services de gestion technique et administrative pour les opérations du Centre international d'entraînement de l'armée de l'air à Pise et, surtout, des services d'assistance technique et de maintenance pour le simulateur de vol de l'ITC à Pise.
Les tâches typiques du C-27J comprennent non seulement les opérations de transport et de transport aérien en soutien aux troupes proches de la ligne de front mais aussi les missions de secours en cas de catastrophe et de lutte contre les incendies.
Valeurs associées
|47,800 EUR
|MIL
|+0,95%
A lire aussi
-
Netflix , le géant du streaming, va racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars au total, ont annoncé les deux entreprises américaines dans un communiqué commun vendredi. Cette acquisition, qui permet ... Lire la suite
-
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite
-
La mise en oeuvre de l'accord entériné jeudi à Washington et visant à mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) s'annonce complexe alors même que d'intenses combats sont en cours vendredi dans l'Est congolais. - Diplomatie ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Netflix et WBD, contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer