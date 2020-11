Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Léon Bressler élu président du conseil de surveillance d'Unibail Reuters • 13/11/2020 à 20:41









PARIS, 13 novembre (Reuters) - Léon Bressler a été élu vendredi président du conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS , annonce le groupe d'immobilier commercial dans un communiqué. Le conseil a pris acte de la démission de son prédécesseur Colin Dyer, qui reste membre du conseil, ainsi que du vice-président Jacques Stern et de trois autres membres du conseil. Associé à Xavier Niel et Susana Gallardo, Léon Bressler, ancien dirigeant d'Unibail, a remporté mardi une bataille contre la direction sortante avec le rejet par une majorité d'actionnaires, lors de l'assemblée générale du groupe, d'un projet d'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. Les actionnaires ont également approuvé l'entrée au conseil de surveillance des trois investisseurs. Lors de la réunion du conseil vendredi, Susana Gallardo a été nommée membre du comité de gouvernance et de nomination et Xavier Niel membre du comité de rémunération. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Euronext Amsterdam +1.57%