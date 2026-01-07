Lenovo et Nvidia dévoilent une gigafactory pour l'IA dans le cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lenovo 0992.HK a dévoilé une gigafactory d'intelligence artificielle en nuage avec NVIDIA
NVDA.O au Consumer Electronics Show de Las Vegas mardi, tout en présentant une série d'autres produits, dont une nouvelle plateforme d'IA.
