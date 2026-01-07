 Aller au contenu principal
Lenovo élargit sa gamme de produits d'IA en s'associant à Nvidia et en utilisant la plateforme Qira
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 04:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et de détails)

Lasociété chinoise Lenovo, 0992.HK , le plus grand fabricant d'ordinateurs personnels au monde, a déclaré mardi qu'elle s'était associée au leader américain des puces d'IA Nvidia NVDA.O pour aider lesfournisseurs denuages d'IA à mettrerapidementen service des centres de données, alors qu'elle s'efforce de s'établir dans le domaine de l'IA.

L'entreprise technologique , qui fabrique également desserveurs, a faitcette annonce au Consumer Electronics Show (CES) à LasVegas, tout enprésentantune plateforme d'IA, des appareils conceptuels et le premier téléphone intelligentpliable sous sa marque Motorola.

Dans le cadre du programme de centres de données, Lenovo a déclaré qu'il offrirait son infrastructure hybride d'IA à refroidissement liquide aux côtés desplateformesinformatiques de Nvidiapouraider les fournisseurs de cloud d'IA à réduire le temps de déploiement à "quelques semaines".

"Lenovo AI Cloud Gigafactory avec NVIDIA établit une nouvelle référence pour la conception d'usines d'IA évolutives, permettant de déployer les environnements d'IA les plus avancés au monde en untempsrecord", a déclaré Yang Yuanqing, directeur général de Lenovo, dans un discours à côté de son homologue de Nvidia ,JensenHuang.

Yang a également dévoilé Qira, un système d'IA personnelconçu pour fonctionner sur les PC, téléphones,tablettes etwearables de Lenovo et Motorola, même en arrière-plan. Le système sera également en mesure de fournir des services tels que ceux de la société de voyage Expedia, a déclaré Lenovo.

Lenovo a également présenté des lunettes à intelligence artificielle,rejoignantainsiAlibaba 9988.HK et Samsung Electronics 005930.KS dans cesecteur,ainsi qu'unassistant d'intelligence artificielle à porter sur soi qu ' elle développe dans le cadre du "Projet Maxwell" et qui offrira à son utilisateur une aide en temps réel.

Valeurs associées

LENOVO GROUP
1,049 EUR Tradegate -1,96%
NVIDIA
187,2600 USD NASDAQ -0,46%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
