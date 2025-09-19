Lennar sous pression après ses trimestriels

(AOF) - Lennar, dont le titre recule de près de 3% en avant-Bourse, a enregistré une chute de 46% de son bénéfice trimestriel en raison de pressions inflationnistes qui pèsent sur la demande. Le constructeur de logements a déclaré un bpa de 2,29 dollars au troisième trimestre, contre 4,26 dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est affaissé de 8,7%, à 8,25 milliards de dollars, sur la période close au 31 août, là où le consensus ciblait 9 milliards.

Lennar table sur la livraison de 22 000 à 23 000 logements au quatrième trimestre, contre 25 000 unités attendues précédemment.

