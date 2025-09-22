Lennar en baisse après la révision à la baisse de la notation de Raymond James

22 septembre - ** Les actions du constructeur américain de maisons Lennar LEN.N chutent de 2 % à 124,75 $ en avant-première

** Raymond James rétrograde la note de "marché performant" à "sous-performer", sans objectif de prix

** La société de courtage revient sur les résultats médiocres de Lennar pour le troisième trimestre la semaine dernière et déclare que la stratégie d'exploitation de la société basée sur le volume a besoin d'être recalibrée

** La société s'attend à des vents contraires à l'avenir pour LEN, y compris des terrains plus coûteux avec des majorations et des coûts d'intérêt, un processus difficile d'inversion de l'utilisation agressive des incitations à la vente et des frais généraux continus absorbés par les équipes et la technologie

** 5 des 20 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 14 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur objectif de prix médian est de 133 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a chuté de 2,8 % depuis le début de l'année