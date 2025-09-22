 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lennar en baisse après la révision à la baisse de la notation de Raymond James
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions du constructeur américain de maisons Lennar LEN.N chutent de 2 % à 124,75 $ en avant-première

** Raymond James rétrograde la note de "marché performant" à "sous-performer", sans objectif de prix

** La société de courtage revient sur les résultats médiocres de Lennar pour le troisième trimestre la semaine dernière et déclare que la stratégie d'exploitation de la société basée sur le volume a besoin d'être recalibrée

** La société s'attend à des vents contraires à l'avenir pour LEN, y compris des terrains plus coûteux avec des majorations et des coûts d'intérêt, un processus difficile d'inversion de l'utilisation agressive des incitations à la vente et des frais généraux continus absorbés par les équipes et la technologie

** 5 des 20 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 14 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur objectif de prix médian est de 133 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a chuté de 2,8 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

