Lennar chute, JP Morgan passe à "sous-pondération"

4 décembre - ** Les actions du constructeur de maisons américain Lennar LEN.N en baisse de 2,4 % à 130 $ avant le marché

** JP Morgan rétrograde la note de "neutre" à "sous-pondération" et réduit le prix de vente à 115 $ contre 118 $

** Le nouveau PT montre une baisse de 13,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à une pression sur les marges en raison de l'augmentation des incitations et de la faiblesse de la demande de logements

** L'évaluation de LEN est considérée comme tendue par rapport à ses pairs

** JP Morgan reste prudent sur les constructeurs de maisons au vu des problèmes d'accessibilité et du ralentissement de la dynamique du marché

** JP Morgan relève toutefois le PT de D.R. Horton à 136 $ contre 130 $, citant une forte solidité opérationnelle

** 5 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 3 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 125 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 1 %