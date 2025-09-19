 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lennar chute en raison d'une prévision de livraison trimestrielle manquée et de perspectives de demande faibles
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 10:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Les actions du constructeur de maisons Lennar LEN.N chutent de 2,7 % sur le marché après des prévisions décevantes pour le 4ème trimestre

** BPA T3 de 2,29 $ contre 4,26 $ il y a un an; prévisions de livraisons au T4 de 22 000 à 23 000 unités contre des estimations d'analystes supérieures à 25 000, selon les données compilées par LSEG

** Les taux d'intérêt élevés et les problèmes d'accessibilité ont pesé sur la rentabilité des constructeurs de logements américains au cours des derniers trimestres

** Nous pensons que les défis du marché de l'immobilier vont bien au-delà de l'inventaire de LEN, et les investisseurs devraient voir que les constructeurs sont contraints par la lenteur de la demande - Barclays

** La note moyenne de 20 analystes est "hold"; le PT médian est de 130 $ - données compilées par LSEG

** L'action a clôturé à 132,87 $

** L'action LEN est en hausse marginale de 0,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LENNAR RG-A
133,020 USD NYSE +0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

