Lennar chute en raison d'une prévision de livraison trimestrielle manquée et de perspectives de demande faibles

(Mise à jour des actions à l'ouverture du marché)

19 septembre - ** Les actions du constructeur de maisons Lennar LEN.N chutent de 5% à 126,08 $ dans les premières transactions vendredi après des prévisions décevantes pour le 4ème trimestre

** BPA T3 de 2,29 $ contre 4,26 $ il y a un an; prévisions de livraisons au T4 de 22.000-23.000 unités contre des estimations d'analystes supérieures à 25.000, selon les données compilées par LSEG

** Les taux d'intérêt élevés et les problèmes d'accessibilité ont pesé sur la rentabilité des constructeurs de logements américains au cours des derniers trimestres

** Nous pensons que les défis du marché de l'immobilier vont bien au-delà de l'inventaire de LEN, et les investisseurs devraient voir que les constructeurs sont contraints par la lenteur de la demande - Barclays

** La note moyenne de 20 analystes est "hold"; le PT médian est de 130 $ - données compilées par LSEG

** L'action a clôturé à 132,87 $

** L'action LEN est en hausse marginale de 0,7 % depuis le début de l'année