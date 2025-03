Lennar: baisse de 17% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Lennar Corp publie au titre de son premier trimestre 2024-25 un BPA ajusté en baisse de 17% à 2,14 dollars, ainsi qu'un profit d'exploitation de 809 millions de dollars pour ses activités de construction résidentielle.



Les revenus tirés des ventes de maisons ont augmenté de 5% pour s'établir à 7,2 milliards de dollars, en raison d'une hausse de 6% du nombre de maisons livrées, partiellement contrebalancée par un repli de 1% du prix de vente moyen.



Les nouvelles commandes ont progressé de 1% en volume à 18.355 maisons, mais elles ont diminué de 4% en valeur, à 7,4 milliards. A la fin de la période, le carnet de commandes du constructeur représentait une valeur de 5,8 milliards de dollars.



'Bien que la demande demeure forte, les taux d'intérêt et l'inflation élevés, une faible confiance des consommateurs et une offre limitée de logements abordables rendent de plus en plus difficile l'accès à la propriété', pointe son président et co-CEO Stuart Miller.





Valeurs associées LENNAR RG-A 120,040 USD NYSE -0,23%