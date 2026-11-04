LendingTree en forte hausse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel solide et à la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Les actions d' TREE.O , la plateforme de prêt en ligne LendingTree, ont bondi de 33,8 % pour atteindre 38,62 dollars lors des échanges de l'après-midi

** La société a annoncé mardi un chiffre d'affaires de 343,6 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente

** TREE revoit à la hausse ses prévisions d’EBITDA ajusté pour l’exercice 2026, les portant de 145 à 152 millions de dollars à 151 à 153 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 2,4 % du point médian

** Truist indique que les prévisions révisées pour l’exercice 2026 reflètent une rentabilité accrue

** La société de courtage ajoute que le secteur de l’assurance a une nouvelle fois été le principal moteur de croissance au sein du profil global du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours du trimestre

** "La société est en bonne voie pour enregistrer cette année une croissance de son chiffre d’affaires et de son Ebitda ajusté de respectivement 17 % et 14 %, selon la valeur médiane de nos prévisions révisées", a déclaré Jason Bengel, directeur financier

** Six analystes sur six attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat"; leur objectif de cours médian est de 51 $ — données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 27 % depuis le début de l'année