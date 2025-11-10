 Aller au contenu principal
LendingClub progresse après que Citizens l'ait reclassé en "market outperform"
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du prêteur à la consommation LendingClub LC.N augmentent de 4,6 % à 18,99 $ ** Citizens relève LC de "market perform" à "market outperform"; établit un objectif de 23 $, ce qui représente une hausse de 26,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le commentaire de la direction lors de la journée des investisseurs la semaine dernière lui donne plus de confiance dans les perspectives de croissance des prêts et dans l'amélioration de la taille de l'entreprise dans les années à venir - Brokerage

** Il ajoute que les inquiétudes concernant l'émergence d'un environnement de prêt concurrentiel de la part de concurrents fintech agressifs ne se sont pas concrétisées

** Onze des 12 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et une comme "conservée"; PT médian de 22 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action LC a augmenté de 12% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LENDINGCLUB
18,800 USD NYSE +3,64%
