Lendbuzz révèle une hausse de 38 % de son chiffre d'affaires lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les cotations des fintechs rebondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails financiers et de contexte à partir du paragraphe 2)

Le chiffre d'affaires de Lendbuzz a bondi de 38 % au premier semestre 2025, a révélé la plateforme de prêts automobiles dans son document d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, devenant ainsi la dernière entreprise de technologie financière à faire son entrée sur le marché des nouvelles cotations.

La société basée à Boston, dans le Massachusetts, a déclaré un bénéfice net de 11,1 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 172,9 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre un bénéfice net de 5,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 125,4 millions de dollars un an plus tôt.

Les introductions en bourse dans le secteur de la fintech commencent à revenir en nombre, l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques à forte croissance se ravivant après un effondrement de plusieurs années.

La banque suédoise Klarna KLAR.N est entrée en bourse à New York en début de semaine, mettant fin à la longue attente de ses débuts sur le marché boursier .

Les analystes estiment que la performance de Klarna sur le marché secondaire servira d'indicateur pour d'autres introductions en bourse de fintech qui espèrent profiter du rebond du marché des cotations.

Lendbuzz et certains de ses actionnaires actuels vendront des actions dans le cadre de l'offre.

La cotation était prévue depuis un certain temps, Reuters ayant rapporté en 2023 que Lendbuzz avait engagé des banques d'investissement ) en vue d'une introduction en bourse.

Fondée en 2015, Lendbuzz utilise l'intelligence artificielle pour proposer des prêts automobiles aux personnes qui n'ont pas d'antécédents en matière de crédit et qui ont eu du mal à emprunter des fonds auprès des banques traditionnelles.

La société, qui s'associe à des concessionnaires automobiles pour proposer des prêts automobiles à ses clients, a été évaluée à près de 1,1 milliard de dollars lors d'un tour de table en 2023.

Les principaux actionnaires de Lendbuzz sont les sociétés de capital-risque 83North et OG Tech Ventures.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Mizuho sont les principaux souscripteurs de l'offre. Lendbuzz sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LBZZ".