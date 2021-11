Lemanik crée un département pour les produits alternatifs liquides

(NEWSManagers.com) - Le groupe suisse Lemanik a lancé un département " investissements innovants " dédié à la gestion des produits alternatifs liquides. La nouvelle structure sera dirigée par Fabrizio Biondo, qui gère déjà les fonds Lemanik Active Short Term Credit et Lemanik Spring. Il supervisera des encours initiaux de 1,25 milliard d' euros.

Créé au sein de Lemanik Invest, la société de gestion suisse qui regroupe toutes les activités de gestion de Lemanik Sicav, le nouveau département aura comme mission de " développer des solutions d' investissement innovantes et des solutions alternatives liquides pour garantir une diversification adéquate des portefeuilles dans les phases critiques de marché " , indique un communiqué.

" L' expérience de l'équipe est principalement axée sur le crédit à rendement absolu, le cash et les dérivés, ainsi que sur les stratégies macro à l'échelle mondiale, mais elle est également fortement ancrée dans le monde des stratégies obligataires et monétaires internationales, y compris les devises fortes et locales émergentes " , détaille Fabrizio Biondo. Maurizio Novelli, gérant de Lemanik Global Strategy Fund, fera partie de l' équipe.