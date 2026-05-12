Leidos remporte un contrat de 2,7 milliards de dollars pour la fourniture d'armes hypersoniques

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Leidos Holdings LDOS.N a annoncé mardi que l'armée américaine avait attribué un contrat de 2,7 milliards de dollars à ce fournisseur du secteur de la défense afin de faire passer ses armes hypersoniques du stade du développement de prototypes à celui de la production.

Les armes hypersoniques, qui sont au cœur d'une course à l'armement entre les États-Unis et la Chine, peuvent se déplacer à plus de cinq fois la vitesse du son et échapper aux défenses traditionnelles. Cet accord combine le programme « Thermal Protection Shield » de Leidos, qui fournit la technologie permettant de protéger les armes hypersoniques contre la chaleur et la pression extrêmes pendant le vol, avec son programme « Common Hypersonic Glide Body » (CHGB). Le programme CHGB fabrique le corps d'un missile hypersonique à longue portée appelé « Dark Eagle », que l'armée de terre et la marine américaines ont testé avec succès en mars.

L'intégration de ces programmes permettra de réduire les délais de production et d'assurer un approvisionnement fiable en composants pour répondre aux besoins opérationnels, a déclaré Leidos.