Leidos recule après que BofA a abaissé sa note et son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** L'action du sous-traitant du secteur de la défense Leidos ( LDOS.N ) recule de 2,1% à 111,20 (XX,XX euros) dollars en pré-ouverture

** BofA abaisse son objectif de cours de 200 (XX,XX euros) dollars à 125 (XX,XX euros) dollars, ce qui représente tout de même une hausse potentielle de 10% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre", afin de refléter la pression croissante qui pèse sur le portefeuille de LDOS dans le secteur de la santé, "autrefois florissant"

** "Même si nous prévoyons que LDOS sera en mesure de tirer parti de ses capacités et de son réseau existants pour remporter des contrats dans le domaine de la gestion des soins de santé, la concurrence croissante dans le secteur de la santé limite le potentiel de hausse futur."

** Huit des 19 sociétés de courtage attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, et 11 la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 179 (XX,XX euros) dollars

** À la clôture de mardi, le titre avait reculé de 37% depuis le début de l’année