Leidos et Analogic créent une coentreprise dans le domaine des technologies de sécurité

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L'entreprise de défense Leidos Holdings

LDOS.N va se séparer de ses activités de sécurité et d'automatisation industrielle et les combiner avec l'entreprise d'imagerie et de détection de sécurité Analogic Corporation pour former une nouvelle coentreprise, ont déclaré les entreprises mercredi.

Analogic, qui appartient à la société d'investissement Altaris, développe des technologies pour l'imagerie par résonance magnétique et le contrôle des bagages dans les aéroports.

Dans le cadre de l'accord, Leidos apportera ses solutions d'entreprise en matière de sécurité, ses activités dans les domaines des ports et des frontières et de l'automatisation industrielle, ce qui représente environ 1 500 employés et un chiffre d'affaires de 625 millions de dollars en 2026, selon les prévisions.

La consolidation vise à accélérer l'innovation dans les produits de sécurité et à faire progresser le passage à des solutions d'imagerie 3D et natives de l'IA, a déclaré Leidos.

L'entreprise basée à Reston, en Virginie, détiendra une participation de 41,5 % dans la nouvelle entreprise à la clôture de la transaction, qui fonctionnera sous la marque Analogic en tant qu'entreprise privée dirigée par l'actuel directeur général Tom Ripp.

"Cette transaction élargit notre portefeuille de produits et nos canaux de vente, ce qui nous permet d'accompagner nos clients internationaux tout au long du cycle de vie des contrôles de sécurité", a déclaré Tom Ripp dans un communiqué séparé.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.