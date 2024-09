Legrand vise un cash flow libre de près de 10 milliards d'euros entre 2025 et 2030

(AOF) - En amont de sa journée investisseurs, Legrand a présenté ses ambitions 2030. Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment explique les investissements réalisés ces dernières année lui permettront " de tirer le meilleur parti du prochain cycle économique et des tendances porteuses sous-jacentes de ses marchés (digitalisation, électrification, démographie, manque structurel de logements…) ". Le groupe souhaite accélérer encore sa " croissance rentable et responsable " avec un chiffre d'affaires 2030 compris entre 12 et 15 milliards d'euros.

Pour ce faire, il cible une croissance annuelle moyenne des ventes hors effets de change comprise entre 6% à 10%, dont une hausse de 3% à 5% en organique et de 3% à 5% liée aux acquisitions.

La marge opérationnelle ajustée moyenne est anticipé à environ 20% du chiffre d'affaires, comprenant de 30 à 50 points de base d'amélioration annuelle organique et de 30 à 50 points de base de dilution annuelle venant des acquisitions.

Legrand table sur génération de cash flow libre de près de 10 milliards d'euros sur la période 2025-2030, avec un cash flow libre compris en moyenne entre 13% et 15% du chiffre d'affaires, un ratio moyen d'investissements sur chiffre d'affaires compris entre 3% et 3,5%, et un ratio moyen de besoin en fonds de roulement inférieur ou égal à 10% des ventes.

Sa politique d'allocation du capital donne la priorité aux acquisitions (au moins 50% du cash flow libre en moyenne) et au paiement d'un dividende attractif (avec un ratio de distribution de l'ordre de 50%). Sur la période, ce seront environ 5 milliards d'euros qui seront ainsi dédiés aux acquisitions de sociétés venant compléter le dispositif produits et géographique du groupe.

Enfin, Legrand cible l'atteinte de 80% de ventes éco-responsables et une diminution des émissions Scopes 1, 2 et 3 conformes à l'engagement Net Zéro 2050.

