Legrand: signature d'un contrat de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - Legrand a annoncé lundi la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement afin de racheter un maximum de 475.000 titres, soit l'équivalent de près de 0,2% de son capital.



Dans un communiqué, le fabricant d'équipements électriques indique qu'il est prévu que ces rachats de titres débutent le 31 mars pour une période allant jusqu'au 16 mai au plus tard.



Le groupe précise que ces actions seront principalement allouées à la livraison de plans d'action de performance venant à échéance.



Legrand rappelle que ces opérations s'inscrivent dans la foulée de l'autorisation accordée par son assemblée générale mixte de mai dernier.





