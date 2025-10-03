Legrand se renforce aux Etats-Unis dans les datacenters

(AOF) - Legrand annonce l’acquisition d’Avtron Power Solutions, spécialisée dans les load banks et solutions de qualité de l’énergie, portée par de nombreux marchés en forte croissance, notamment les datacenters. L’entreprise devrait réaliser un chiffre d’affaires de près de 350 millions de dollars sur l’année 2025 avec une rentabilité élevée. Elle emploie 600 personnes et dispose de cinq sites industriels répartis entre l’Amérique du Nord et l’Europe.

Avec une valeur d'entreprise de 1,125 milliard de dollars, les termes de cette acquisition respectent les critères financiers du groupe en termes de multiples payés et de création de valeur.

"En ligne avec notre plan ambition 2030, cette opération marque notre renforcement stratégique dans le domaine de la transition énergétique, en particulier dans le domaine des datacenters qui représentaient déjà 24% du chiffre d'affaires au premier semestre 2025 ", a déclaré Benoît Coquart, directeur général de Legrand.

Points clés

- Numéro un mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec 6 % des parts d'un marché très fragmenté ;;

- Chiffre d'affaires de 7 Mds€ équilibré entre l'Europe (40 %), l'Amérique du nord et centrale (40 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l'Asie-pacifique (12 %) ;

- Modèle d'affaires sur le marché des transitions digitale et énergétique d'une part, les produits d''infrastructures essentielles d'autre part, avec 2 moteurs : une croissance organique tirée par l'innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe ;

- Flottant élevé (97 % du capital dont 10 % pour le fonds d'investissement américain MFS), les salariés et dirigeants portant 3,O2 % des actions, Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil de 14 administrateurs, Benoît Coquart étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- portefeuille complet : contrôle et commande, management du câble, distribution d'énergie et VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés,

- allocation de capital répartie entre les acquisitions, financées par la moitié de l'autofinancement libre, et la rémunération des actionnaires,

- renforcement du contrôle des approvisionnements en matières plastiques et mécaniques et dans les composants électroniques,

- accélération, via les acquisitions, de l'activité centre de données (20 % des revenus),

- innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes -excellence opérationnelle via le programme Legrand Way, 15 % des équipes dédiées au software et firmware, offre de connectivités et d'infrastructures numériques (voix§données, images, PDU et KVM)- accélérant l'offre de nouveaux produits, telle la gamme Céliane en France ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- 3 engagements prioritaires 2030 : 8/10èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage, recul de 30 % des émissions carbone et économie circulaire dans le cycle de production, renforcée par la prise de participation dans Circul'R,

- réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d'efficacité énergétique pour les bâtiments,

- emprunt ou crédit syndiqué indexés sur la réalisation des objectifs RSE ;

- Attente de nouvelles acquisitions après celles du néerlandais et de l'australien au 1er trimestre ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 3 Mds€ donnant un effet levier de 1,5, des disponibilités de 2,1 Mds€ et un autofinancement libre de 1,3 Md€.

Défis

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes ;

- Capacité à imposer des hausses de prix de vente pour compenser l'impact des tarifs douaniers, estimés à 150-200 M€ sur le bénéfice d'exploitation ;

- Après un gain de 11,2 % des ventes et de 12,9 % du résultat net, objectifs 2025 confirmés d'une croissance de 6 à 10 % des revenus, dont près de 20 % pour les centres de données, et d'une stabilité de la marge opérationnelle ;

- Plan 2030 : chiffre d'affaires de 12 à 15 Md€, tiré par une croissance annuelle de 6 % à +10 % dont 3% à +5% liée aux acquisitions, marge opérationnelle autour de 20%, génération d'autofinancement libre proche de 10 Md€ de 2025 à 2030 et 5 Mds€ d'acquisitions ;

- Dividende 2024 de 2,2 € et engagement d'un ratio de distribution proche de 50 %.