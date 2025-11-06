Legrand : résultat opérationnel en hausse sur neuf mois, objectifs confirmés

Legrand LEGD.PA a fait état jeudi d'un résultat opérationnel ajusté en hausse de 13,1% sur les neuf premiers mois de l'année, à 1,444 milliards d'euros, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Les chiffre d'affaires sur la période est ressorti légèrement au-dessous des attentes, à 6,97 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur 7,03 milliards d'euros dans un consensus d'entreprise.

Aux États-Unis, qui représentent 39,6% des ventes du groupe, le chiffre d'affaires est cependant en hausse de 14,4% au troisième trimestre, Legrand citant dans un communiqué la performance des offres dédiées aux centres de données.

Legrand a également confirmé ses perspectives annuelles, après avoir relevé en juillet son objectif de chiffre d'affaires.

Le groupe prévoit pour l'exercice fiscal en cours une croissance du chiffre d'affaires (hors change) comprise entre 10% et 12%, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée (après acquisitions) de 20,5% à 21,0% des ventes.

