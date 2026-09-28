Legrand rehausse ses objectifs à moyen terme avec les centres de données

par Rihab Latrache et Mathias de Rozario

Legrand LEGD.PA a relevé lundi ses prévisions à moyen terme, l'entreprise spécialisée dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment bénéficiant d'une croissance supérieure aux attentes grâce aux centres de données.

Le groupe français, qui commercialise des produits destinés aux secteurs commercial, industriel et résidentiel, a dépassé ses objectifs à moyen terme annoncés en 2024, porté par les centres de données, qui représentent une part croissante du chiffre d'affaires, a expliqué le directeur général Benoît Coquart lors d'un entretien avec Reuters.

Legrand table désormais sur une hausse organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 6 et 8% de 2027 à 2030, contre une fourchette de 3 à 5% annoncée en 2024. Le groupe estime que sa marge opérationnelle ajustée s'établira en moyenne entre 21 et 22% du chiffre d'affaires total, contre environ 20% auparavant.

Benoît Coquart a assuré que les clients de Legrand continuaient à renforcer leurs projets d'investissement dans l'intelligence artificielle, malgré les récents appels de certains grands patrons du secteur à ralentir le rythme du développement de cette nouvelle technologie.

"(Nous avons) 80 gigawatts de capacité installée en data center pour l'IT, et on pense qu'en 2030, il y en aura 180", a ajouté Benoît Coquart.

Le groupe prévoit une baisse de la part du chiffre d'affaires générée par son activité historique dans le bâtiment, au profit des secteurs de la transition énergétique et numérique. La contribution de ces derniers, qui comprennent notamment les infrastructures de centres de données et les solutions de gestion énergétique, doit passer de 53% du chiffre d'affaires en 2025 à 70% d'ici 2030.

"Il y a trois facteurs : les acquisitions qui seront plutôt dans la transition énergétique et digitale, la cession qui va se faire dans la partie essentielle, et puis tout simplement les rythmes de croissance organique différents", a déclaré Benoît Coquart.

Legrand table sur un retour modéré à la croissance, compris entre 1,0 et 3,0%, pour son secteur de la construction en Europe. Benoît Coquart a précisé qu'aux États-Unis, la situation est toutefois légèrement moins favorable, tant dans le secteur résidentiel que dans le commercial.

(Mathias de Rozario et Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)