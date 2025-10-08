Legrand : prochain dépôt d'un projet d'OPA simplifiée obligatoire sur Cogelec

(AOF) - Legrand et Cogelec ont annoncé la réalisation de l'acquisition par Legrand France, le 7 octobre 2025, de la totalité des actions de Cogelec Développement, qui détient indirectement 60,09% du capital social et 75,07% des droits de vote de Cogelec, sur la base d'un prix de 29 euros par action. Legrand France déposera prochainement un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire en vue d'acquérir le solde des actions de Cogelec, qu'elle ne détient pas indirectement au prix de 29 euros par action Cogelec.

Dans l'hypothèse où les seuils le permettant seraient franchis à l'issue de l'offre, Legrand France demanderait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

Afin de refléter l'acquisition du contrôle de Cogelec par Legrand, la composition du conseil d'administration de Cogelec a été adaptée et comprend désormais quatre administrateurs représentant Legrand (Emmanuelle Levine, David Descamps, Yriex Roullac et Franck Lemery) et trois administrateurs historiques (Roger Leclerc, Dominique Druon et Brigitte Geny, toutes deux administratrices indépendantes).